Кипрская фондовая биржа возобновит работу только 2 апреля

Кипрская фондовая биржа, закрытая одновременно с банками страны в середине марта, возобновит работу не в один день с ними - в четверг, 28 марта, а лишь в следующий вторник, 2 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя торговой площадки.

«Сегодня биржа не откроется. Мы начнем работу во вторник, так постановил совет директоров», - сказала собеседница агентства.

В пятницу на бирже будет еще один выходной по случаю католической Пасхи.

Как сообщал УНИАН, совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) снял угрозу дефолта Кипра, достигнув соглашения о предоставлении Никосии финансовой помощи в размере 10 млрд евро. В обмен на помощь будет проведена финансовая реформа.

28 марта кипрские банки возобновляют работу после почти двухнедельного перерыва. Ожидая супер-спрос населения на наличность, властям пришлось срочно заказать доставку новых купюр из хранилищ Европейского центробанка - 5 млрд евро доставлены в среду вечером в условиях повышенных мер безопасности спецрейсом из Франкфурта-на Майне.

В ближайшее время власть Кипра иницирует уголовное расследование для выяснения причин того, что привело банковскую систему страны на грань банкротства.