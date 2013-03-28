Moody's присвоило рейтинг B3 выпуску облигаций «Укрэксимбанка»

Международное рейтинговое агентству Moody's Investors Service присвоило предстоящему выпуску облигаций «Укрэксимбанка» рейтинг B3 с негативным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

Согласно сообщению, Moody's ожидает, что объем выпуска составит 100 млн долл. Выпуск будет консолидирован в единую серию с облигациями в 500 млн долл. с ограниченным регрессом, выпущенными Biz Finance PLC (Великобритания) для финансирования займа «Укрэксимбанка» в январе 2013 года под 8,75% годовых с погашением в январе 2018 года.

Как сообщал УНИАН, «Укрэксимбанк» проводит доразмещение пятилетних евробондов на 100 млн долл. с доходностью 8,75%. В январе банк разместил на финансовом рынке пятилетние евробонды на общую сумму около 500 млн долл. США с доходностью 8,75%.

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило предстоящему выпуску облигаций «Укрэксимбанка» ожидаемые рейтинги B(EXP)/RR4.

Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков Украины по объему активов.

Активы банка на 1 января 2013 года составили 87,95 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 40,42 млрд грн, обязательства - 70,09 млрд грн, собственный капитал - 17,86 млрд грн, уставный капитал - 16,45 млрд грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 159 млн грн.

Банк на 100% находится в собственности государства.