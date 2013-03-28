«Укрэксимбанк» разместил пятилетние облигации на 100 млн долл.

«Укрэксимбанк» завершил размещение пятилетних облигаций на 100 млн долл., сообщил УНИАН источник на рынке.

По его словам, в рамках эмиссии проведено размещение облигаций номинальной стоимостью 100 млн долл. Ставка купона установлена на уровне 8,75%. Погашение запланировано в январе 2018 года. Организатором выпуска выступил Biz Finance PLC (Великобритания).

Как сообщал УНИАН, «Укрэксимбанк» проводит доразмещение пятилетних евробондов на 100 млн долл. с доходностью 8,75%. В январе банк разместил на финансовом рынке пятилетние евробонды на общую сумму около 500 млн долл. США с доходностью 8,75%.

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило выпуску облигаций «Укрэксимбанка» ожидаемые рейтинги B(EXP)/RR4, агентство Moody's Investors Service - рейтинг B3 с негативным прогнозом.

Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» (г.Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков Украины по объему активов.

Активы банка на 1 января 2013 года составили 87,95 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 40,42 млрд грн, обязательства - 70,09 млрд грн, собственный капитал - 17,86 млрд грн, уставный капитал - 16,45 млрд грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 159 млн грн.

Банк на 100% находится в собственности государства.