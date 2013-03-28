"Инвесторов беспокоит вопрос: кто следующий после Кипра?" - эксперты

Банковский кризис на Кипре и политическая неопределенность с правительством Италии после выборов продолжают оказывать негативное воздействие на фондовые рынки по всему миру.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

Они отмечают, что «глава левоцентристов Луиджи Берсани так и не смог договориться со своими политическими оппонентами о формировании правительства Италии. После практически двухнедельного перерыва сегодня открылись банки на Кипре. Ситуация в Европе остается неопределенной, инвесторов беспокоит вопрос: кто следующий после Кипра?»

По информации аналитиков, украинский рынок акций на прошлой сессии в среду, 27 марта, обвалился сразу на открытии. Не оказало ему поддержку даже прибытие миссии МВФ в Украину, хотя данный фактор сработал в конце февраля – во время предыдущего визита МВФ. Тогда индекс за день вырос на 50 пунктов.

По словам аналитиков, лидером падения на Украинской бирже 27 марта стала «Укрнафта» (-5,3%), которая так и не объявила о проведении собрания акционеров. Соответственно, без собрания не может быть выплаты дивидендов. Именно на спекуляциях с дивидендами в начале февраля стоимость акций компании взлетела до 260 грн.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 27 марта, снизился на 1,48% – до 894,90 пункта. Общий объем торгов составил 76,8 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 1,26% – до 330,76 пункта. Общий объем торгов составил 430,4 млн грн.