Индекс Украинской биржи в четверг показал значительный рост

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 28 марта, вырос на 2,29% – до 915,4 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 59 млн грн, из них на фондовом рынке – 32,99 млн грн, на срочном рынке – 26 млн грн.

Лидером повышения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции «Азовстали», которые повысились на 3,64%.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,49% – до 329,14 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 880,66 млн грн.

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