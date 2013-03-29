НБУ определил перечень ценных бумаг в обеспечение кредитов рефинансирования

Национальный банк Украины определил перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение кредитов рефинансирования во втором квартале 2013 года.

Об этом регулятор сообщил в письме №19-015/3498 от 27 марта, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно письму, в качестве обеспечения кредитов рефинансирования могут быть использованы такие виды ценных бумаг (при условии соответствия их требованиям НБУ): государственные облигации всех выпусков, депозитные сертификаты НБУ, облигации Государственного ипотечного учреждения, обычные ипотечные облигации, облигации местных займов и предприятий, учтенные банками векселя субъектов хозяйствования и векселя банков, авалированные другими банками.

Как сообщал УНИАН, объем рефинансирования банков Нацбанком в феврале составил 1,1 млрд грн (с начала года - 4,8 млрд грн). Средневзвешенная процентная ставка по этим операциям составила 7,92% годовых (с начала года - 7,72%). Объем мобилизационных операций составил 14,8 млрд грн, а средневзвешенная процентная ставка - 2,58% (с начала года - соответственно 29,9 млрд грн и 2,23%).