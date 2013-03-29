Отскок на внешних рынках способствовал еще большему отскоку украинских акций - эксперт

Отскок на внешних рынках в четверг, 28 марта, способствовал еще большему отскоку украинских акций, и UX вырос на 2,3%, что является максимумом с 19 февраля (+3,7%).

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

По их словам, американский индекс S&P 500 в четверг обновил рекорд на данных о динамике ВВП США. Оптимизм инвесторов обусловило повышение оценки роста ВВП страны за 4-й квартал 2012 года (до 0,4% с 0,1%в годовом выражении). Ослабление рисков разрастания кризиса в Европе также прибавило оптимизма в четверг. Сегодня рынки Европы и США закрыты для празднования Страстной пятницы.

Как отмечают аналитики, в лидерах роста на Украинской бирже в четверг оказались наиболее перепроданные фишки: «Азовсталь» (+3,6%), «Центрэнерго» (+3,5%). Выросла даже «Мотор Сич» (+2%), которая не оправдала ожиданий по дивидендам, утвердив всего 10грн на акцию, против прогноза 40 грн.

«Учитывая то, что мировые рынки в пятницу закрыты, ориентиром для Украины может являться Россия, биржи которой сегодня демонстрируют небольшой рост», - считают аналитики.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 28 марта, вырос на 2,29% – до 915,4 пункта. Общий объем торгов составил 59 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,49% – до 329,14 пункта. Общий объем торгов составил 880,66 млн грн.