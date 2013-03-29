Результаты пятничных торгов не повлияют на дальнейшую динамику Украинской биржи - эксперт

Результаты торгов пятницы, 29 марта, не окажут влияния на дальнейшую динамику индекса Украинской биржи, что превращает сегодняшнюю сессию в формальность.

Об этом сообщает аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко в комментарии, переданном УНИАН.

По его словам, индекс UX оттолкнулся от верхней границы диапазона поддержки вблизи отметки 900 пунктов. Помимо сугубо технических факторов, позитивную роль сыграл и рост на внешних рынках, в том числе и обновление исторического максимума индексом S&P 500.

При этом сегодня, подчеркнул П.Ильяшенко, «не будет поддержки со стороны зарубежных площадок из-за празднования Страстной пятницы. Серьезная игра начнется уже в понедельник, когда начнется публикация индексов деловой активности PMI. При этом полноценной реакции рынка на публикации придется ждать до вторника, так как 1 апреля большинство европейских площадок все еще будет закрыто».

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 28 марта, вырос на 2,29% – до 915,4 пункта. Общий объем торгов составил 59 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,49% – до 329,14 пункта. Общий объем торгов составил 880,66 млн грн.