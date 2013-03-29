«Укрлендфарминг» готовит доразмещение евробондов и планирует провести IPO

Крупнейший украинский агрохолдинг «Укрлендфарминг» может провести доразмещение евробондов, а в конце 2014 года планирует провести первичное размещение акций, сообщил генеральный директор и собственник компании Олег Бахматюк.

«Мы поставили себе план выхода на IPO через два года, то есть мы должны до конца следующего года выйти на публичные рынки. Однозначно, мы видим для этого рынок Гонконга», - сказал О.Бахматюк журналистам.

«Компания будет пробовать делать (выпуск) части бондов, чтобы дойти до 500 млн долларов… Мы хотим построить еще три элеватора по 300 тыс. тонн, хотим увеличить машинный парк», - добавил бизнесмен.

Ранее в марте «Укрлендфарминг» разместил дебютный выпуск 5-летних евробондов на 275 млн долл. с доходностью 10,875% годовых при первоначальном плане разместить евробонды на сумму 500 млн долл. с ориентиром доходности 10,5-11%.

По словам О.Бахматюка, привлеченные средства позволят компании в ближайшие два года увеличить объем экспорта зерновых – в основном кукурузы – до 3 млн тонн с 1,2 млн тонн по итогам 2012 года.

Собственник «Укрлендфарминга» сообщил, что два новых элеватора будут построены к началу 2014 года в Тернопольской и Житомирской областях, а третий будет сооружен или в Каменце-Подольском, или в Ивано-Франковской области.

В дополнение к этим мощностям хранения компания планирует до конца текущего года запустить два элеватора в Сумской и Полтавской областях.

О.Бахматюк сказал, что в ближайшие годы группа планирует развивать два стратегических направления – производство кукурузы и яиц на мощностях входящей в ее состав компании «Авангард». В 2010 году этот крупнейший в Украине производитель куриных яиц осуществил IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), продав 22,5% акций за 208 млн долл.

Ранее на текущей неделе «Укрлендфарминг» сообщил о планах до 2016 года увеличить земельный банк до 757 тыс. га. О.Бахматюк отметил, что компания не ставит целью превысить в будущем эту планку.

В проспекте эмиссии евробондов компания сообщала, что в прошлом году территория находящихся в аренде земельных участков увеличилась на 4,7% до 532 тыс. га, из которых в обработке находилось 443,2 тыс. га. В текущем году холдинг планирует возделывать 505 тыс. га земли.

О.Бахматюк также сообщил о заинтересованности компании в постройке собственного морского зернового терминала, однако начнет этот проект только при условии появления финансового партнера. Площадка под зерновой терминал расположена в Одесской области вблизи порта «Южный».

Справка УНИАН. В состав «Укрлендфарминга» входит 146 зернохранилищ, 19 птицефабрик, 19 мясокомбинатов, девять ферм по выращиванию кур-несушек, шесть семенных заводов, шесть сахарных заводов, шесть комбикормовых заводов, три селекционных хозяйства, три репродуктора, два завода по производству кожи и завод по производству яичных продуктов.

По итогам 2012 года «Укрлендфарминг» увеличил чистую прибыль до 541,6 млн долл., что на 8,6% больше, чем в 2011 году. Выручка компании выросла на 40,6% - до 1,9 млрд долл., а EBITDA сократилась на 3,3% - до 791,5 млн долл. По словам О.Бахматюка, за последние годы компания направила на капитальные инвестиции около 1,3-1,4 млрд долларов.