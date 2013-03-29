Варшавская фондовая биржа с 15 апреля сократит сессию на 30 минут

Варшава. Варшавская фондовая биржа решила с 15 апреля текущего года в рамках эксперимента сократить торговую сессию на 30 минут до конца текущего года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба биржи.

Биржа будет начинать работу, как и ранее, в 8.45 и 9.00 в зависимости от типа рынка, а закрываться в 17.05 (по польскому времени).

Пресс-служба сообщила, что Варшавская фондовая биржа договорилась о сокращении времени сессий с представителями маклерских домов, напомнив, что новые правила начнут действовать в день, когда будет запущена новая система реализации сделок UTP.

"Я убежден, что достигнутая договоренность является подлинным выражением заботы об интересах рынка и взаимоуважения. Она позволит нам сконцентрироваться на самых важных делах, которые определят конкурентоспособность Варшавской биржи и польского рынка капитала в будущем, в частности, безопасное внедрение и использование бизнес-возможностей новой системы UTP", - сказал глава биржи Адам Мачеевский, которого цитирует пресс-служба.

Польское издание Puls Biznesu напоминает, что маклеры давно уже призывают руководство Варшавской биржи сократить сессию, которая была продлена на час с 2011 года.

Cправка УНИАН. На главной площадке созданной в начале 90-х годов Варшавской фондовой бирже, по последним данным, котируются бумаги 439 компаний, в том числе 44 заграничных.

Среди них больше всего эмитентов из Украины (11 на главной площадке), для которых биржа в 2011 году запустила специальный индекс WIG-Ukraine.

Капитализация всех компаний на главной площадке на 28 марта т.г. составляла более 220 млрд долл.

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