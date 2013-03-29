Индекс Украинской биржи снизился на 1,31%, индекс ПФТС – на 0,15%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 29 марта, снизился на 1,31% – до 903,42 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 63,56 млн грн, из них на фондовом рынке – 34,63 млн грн, на срочном рынке – 28,92 млн грн.

Лидерами снижения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции «Мотор Сич», которые снизились на 3,58%, а также акции «Укрнафты», которые снизились на 3,54%.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,15% – до 328,63 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 912,46 млн грн.