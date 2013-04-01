Акции "Центрэнерго" обвалили украинский фондовый рынок

На украинском фондовом рынке сегодня наблюдается значительное падение, основным фактором которого стал обвал котировок "Центрэнерго". Как сообщает сайт Украинской биржи, по состоянию на 11:11 индекс украинских акций UX снизился на 5,70% - до 851,95 пункта.

Лидерами снижения стали акции "Центрэнерго", которые снизились на 14,43% на фоне информации о пожаре в пятницу на Углегорской теплоэлектростанци, эксплуатацию которой осуществляет «Центрэнерго» . Вес в индексе UX акций "Центрэнерго" составляет 17,99%.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 9,4 млн грн, объем торгов на фондовом рынке - 2,4 млн грн.

Напомним, в Донецкой области 29 марта на Углегорской теплоэлектростанции возник пожар. На втором блоке произошло возгорание оборудования, которое перетирает уголь в пыль. В дальнейшем огонь распространился на кровлю здания.