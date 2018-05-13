Долги по НДС предлагают выплачивать казначейскими векселями

Депутаты предлагают "гасить" задолженность по НДС перед юридическими лицами финансовыми казначейскими векселями. В Верховной Раде уже зарегистрированы соответствующие законопроекты, вносящие изменения в Налоговый кодекс и госбюджет на 2013 год.

В случае принятия документов (№2594, 2595, 2596), автором которых является «регионал» Виталий Омельченко, юридические лица, перед которыми есть задолженность по НДС, в качестве компенсации получат эти ценные бумаги на общую сумму 17 млрд грн. Приблизительно столько на 1 января с.г. составляет налоговый долг.

По сути, идея очень напоминает выпуск ОВГЗ-НДС, но при этом имеет ряд принципиальных отличий.

Получить финансовые казначейские векселя смогут юридические лица только после жесткой проверки НДС-документации налоговыми органами. Кроме того, согласие на данную процедуру - дело добровольное. Вроде бы все – традиционно либерально. Но на этом положительная часть «сценария» заканчивается.

ОВГЗ-НДС - облигации, а финансовые казначейские векселя - несколько иная экономическая составляющая. Если первые были амортизационными и по ним выплачивали небольшой, но процент, то вторые этого не подразумевают. Погашаться они будут сразу, а не частями, как ОВГЗ-НДС. При этом финансовые казначейские векселя могут существовать в двух формах – как в документарной наподобие ценных бумаг, так и в электронной. Документарная форма хорошо известна в бизнес-среде, а вот электронная - новшество на нашем фондовом рынке. Для оформления такого рода векселя необходима электронная подпись со стороны юридического лица и представителя казначейства. Так как вексель не является эмиссионной ценной бумагой, то его выпуск не требует регистрации в НКЦБФР, что упрощает процесс эмиссии. Поэтому казначейство сможет оперативно оформлять эти ценные бумаги, но согласно лимиту, установленному в законе о госбюджете.

Электронная форма казначейского векселя подразумевает учет со стороны Национального депозитария или создаваемой Расчетной палаты. А для непосредственно контроля прав собственности на электронные векселя юридические лица должны будет пользоваться услугами банков как хранителей этих ценных бумаг. Таким образом, процесс обращения электронных векселей очень схож со схемой работы ОВГЗ-НДС. Если возникнет необходимость продать или купить электронные казначейские векселя, то придется обратиться в банк, где открыт счет в этих ценных бумагах.

Причем электронная форма векселя внедряется не случайно - согласно законодательству, на фондовой бирже не может обращаться бумажный вексель, а вот электронный - без проблем. То есть, финансовые казначейские векселя будут привлечены на фондовую биржу, они станут ее техническим элементом, что в свою очередь будет способствовать их скупке.

НБУ принимает ОВГЗ-НДС в качестве обеспечения рефинансирования банков. Аналогично предполагается поступать и с финансовыми казначейскими векселями. Их можно будет использовать как для операций РЕПО с регулятором, так и для получения кредитов от Нацбанка в качестве залога. Ценность любой бумаги определяется ее ликвидностью, а обеспечить самую хорошую ликвидность позволяет возможность оперативно получать рефинансирование под эту бумагу. Именно это наиболее важно для банков, которые будут скупать финансовые казначейские векселя, как раньше скупали ОВГЗ-НДС у юридических лиц.

Описанные принципы вводятся с целью сделать казначейские векселя своего рода валютой, которая не будет давить на рынок, но при этом позволит рассчитываться между собой юридическим лицами. Если ОВГЗ-НДС нельзя использовать в качестве средства платежа, так как это - облигация, то финансовые казначейские векселя можно использовать для оплаты товаров и услуг. Для этого предлагается внести изменения в законодательство. Таким манером в обращение будет запущено 17 млрд грн. Разница только в том, что электронные векселя будут списываться и зачисляться на счета в ценных бумагах, а не на расчетные счета предприятий.

Идея может оказать существенное влияние на отечественную финансовую сферу. Очень оригинальным способом предлагается увеличить денежное обращение, причем без давления на валютный рынок.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра (для УНИАН)