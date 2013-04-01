Владелец «Дельта Банка» Николай Лагун подписал документы о приобретении «Сведбанка», дочерней структуры Swedbank AB (Швеция) в Украине, сообщил УНИАН источник в «Сведбанке».

По словам источника, Н.Лагун приобретает все акции «Сведбанка» у шведского Swedbank AB (99,99% акций банка), документы относительно этой покупки уже подписаны, сумма сделки не сообщается. Также указывается, что в ближайшие два месяца, до момента регистрации в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также получения разрешительных документов Антимонопольного комитета и Национального банка Украины, состав правления банка меняться не будет, и банк будет работать под своим брендом.

Как сообщал УНИАН, владелец «Дельта Банка» Николай Лагун вел переговоры о покупке «Сведбанка», дочерней структуры Swedbank AB (Швеция) в Украине, с января текущего года.

Справка УНИАН. «Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2013 года активы банка составили 29,84 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 18,02 млрд грн, обязательства - 26,83 млрд грн, средства клиентов - 17,20 млрд грн, собственный капитал - 3,01 млрд грн, уставный капитал - 2,33 млрд грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 97,86 млн грн.

Основными владельцами банка являются бизнесмен Николай Лагун (70,61% акций банка) и компания Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).

28 февраля завершена сделка по покупке Н.Лагуном 100% акций «Кредитпромбанка», и процесс слияния двух банков будет завершен до 1 июля.

«Сведбанк» (ранее «ТАС-Коммерцбанк») работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу средних банков.

На 1 января 2013 года активы банка составили 3,3 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 1,99 млрд грн, обязательства – 3,06 млрд грн, средства клиентов – 44,97 млн грн, собственный капитал – 246,21 млн грн, уставный капитал – 5,44 млрд грн.

В 2012 году банк получил убыток в размере 527,28 млн грн.