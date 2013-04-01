Эксперт ожидает переноса приватизации «Центрэнерго» на неопределенный срок

Приватизация энергогенерирующей компании «Центрэнерго» в результате масштабного повреждения Углегорской теплоэлектростанции может быть перенесена на неопределенный срок.

Об этом УНИАН сообщил старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Денис Саква.

«Приватизацию компании, скорее всего, отложат на неопределенный срок», - сказал Д.Саква.

«Мы ожидаем, что остановка Углегорской ТЭС приведет с одной стороны к большей загрузке тепловых блоков оставшихся двух станций компании, а так же «Донбассэнерго» и станций, принадлежащих ДТЭК. С другой стороны, это может повлечь за собой уменьшение экспорта электроэнергии, особенно в отопительный сезон, уменьшение спроса на угли газовой группы, на которых работали блоки Углегорской ТЭС, скорее всего надо будет пересмотреть графики капитальных ремонтов по блокам всех генераторов, чтобы учесть уменьшение резервных мощностей в системе», - добавил эксперт.

Также, по его мнению, такая крупная авария на электростанции может стимулировать государственную поддержку инвестиций в отрасль, которая слишком долго являлась донором экономики страны, "проедая" запас, заложенный в систему еще во времена СССР.

Как ранее сообщал УНИАН, 29 марта в 15:15 в г. Светлодарск (г. Дебальцево) на Углегорской ТЭС ГАЭК “Центрэнерго” на втором энергоблоке возник пожар, в результате которого огнем частично повреждены технологическое оборудование и кровля здания. На месте пожара спасатели обнаружили тело погибшего. Пять человек с ожогами тела и отравлением продуктами горения госпитализированы.

Пожар ликвидирован 30 марта в 5:40. Пожарно-спасательной службой из задымленной среды спасены десять человек.

Премьер-министр Украины Николай Азаров создал правительственную межведомственную комиссию для установления причин этой аварии.

Комиссия Министерства энергетики и угольной промышленности Украины планирует завершить расследование причин и обстоятельств аварии на Углегорской ТЭС до 8 апреля.

Напомним, до конца 2013 года в Украине планируется завершить приватизацию предприятий тепловой генерации и облэнерго.

Кабинет министров Украины своим постановлением №162 от 23 февраля 2011 года исключил из перечня предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, ряд облэнерго. Среди них 19 областных энергоснабжающих компаний (облэнерго) и «Киевэнерго». А также тепловые энергогенерирующие компании «Днепроэнерго» (Запорожье), «Захидэнерго» (Львов), «Центрэнерго» (Киевская обл.) и «Донбассэнерго» (Донецк).

Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» владеет НАК «Энергетическая компания Украины», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».