Индекс Украинской биржи снизился на 6,72%, индекс ПФТС – на 1,22%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 1 апреля, снизился на 6,72% – до 842,69 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 56,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 31,4 млн грн, на срочном рынке – 24,9 млн грн.

Лидерами снижения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции «Центрэнерго», которые упали на 18,49%, снижение также наблюдалось по акциям "Укрнафты" (-6,11%), Енакиевского метзавода (-6,10%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,22% – до 324,61 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 390,6 млн грн.