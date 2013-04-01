Финансовые векселя могут ввести во втором квартале

Введение финансовых и казначейских векселей в оборот возможно со второго квартала 2013 года при условии усовершенствования законодательной базы. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров заявил глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Дмитрий Тевелев, не называя предположительную сумму выпуска бумаг.

«Второй квартал будет временем, когда финансовые векселя начнут работать», - сказал Д.Тевелев. При этом он отметил, что на сегодняшний день то состояние, в котором находится наше законодательство, может вызвать проблемы быстрого введения этого инструмента.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года вступили в силу положения Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования администрирования налогов и сборов», предусматривающие введение финансового векселя для оформления задолженности, в том числе бюджетной.

Закон дополняет положения Бюджетного кодекса и предоставляет Кабинету министров, Национальному банку право определять порядок оборота, учета и расчетов с использованием финансовых векселей для уплаты согласованных денежных обязательств, долгов перед бюджетом и бюджетного финансирования.

Кроме того, закон устанавливает порядок определения фиктивности эмитента ценных бумаг, включения такого эмитента в реестр специалистами Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Государственной налоговой службой. Предусматривается также возможность приостановки оборота эмитированных ценных бумаг в судебном порядке. Кроме того, закон устанавливает административную ответственность за нарушение ведения наличных расчетов и расчетов с использованием электронных платежных средств.

Финансовые вексели, как предполагается, будут использоваться при оформлении задолженности по НДС.

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