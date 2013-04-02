На украинском фондовом рынке во вторник продолжилось снижение

На украинском фондовом рынке на торгах 2 апреля продолжилось снижение - индекс украинских акций UX по состоянию на 12:17 снизился на 0,50% - до 838,51 пункта, сообщает сайт биржи.

Среди лидеров снижения продолжали оставаться акции «Центрэнерго» (-2,20%).

Объем торгов на фондовом рынке составил 5,3 млн грн при общем объеме торгов в 10,7 млн грн.

На европейских фондовых рынках во вторник также наблюдалось повышение. Британский индекс FTSE 100 повысился на 0,81%, немецкий DAX - на 0,64%, французский CAC-40 - на 0,54%.