WIG-Ukraine просел за март почти на 9%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine закончил торги марта на уровне 621,25 пункта, что на 8,7% ниже завершения торгов февраля, а за первый квартал года падение составило 3,7%.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, падение украинского индекса в прошлом месяце превысило минус основных индикаторов польского рынка, потерявших в пределах 2,5-3,3%, но по итогам первых трех месяцев "голубые фишки" и индекс широкого рынка WIG просели на 8,2% и 4,9% соответственно.

Индекс компаний из Центральной и Восточной Европы, в который также включены компании из Украины, потерял в марте 4,4% на фоне 2,8% минуса за первые три месяца года.

За прошедший месяц среди 11 украинских эмитентов, котирующихся на главном рынке Варшавской биржи, подорожали акции только сельскохозяйственных KSG Agro (+21%), судоходной KDM Shipping (+20) и производителя аккумуляторов Westa (+9,5%).

Больше всего в марте подешевели акции угледобывающей Coal Energy (-40%), сельскохозяйственной Agroton (-16%), угледобытчика Sadovaya Group (-14,5%) и двух крупнейших украинских компаний на Варшавской бирже Kernel и Astarta (на около 9% и 8% соответственно).

За первые три месяца года лидером роста стал KDM Shipping, акции которого подорожали более чем на 40%, достигнув максимального уровня с момента дебюта в августе прошлого года на уровне около 36 злотых за штуку (1USD=3,3PLN).

На конец марта дороже, чем в конце прошлого года, стоили также бумаги Astarta (+11%), объявившей в начале прошлого месяца о начале выкупа собственных акций KSG Agro (+10%) и производителя яиц и яичных изделий Ovostar Union (+7%).

Другие компании из Украины стоили дешевле на 2-30%. Лидерами падения оказались угледобытчики Сoal Energy и Sadovaya Group, акции которых достигли исторических минимумов своей цены на уровне около 6 и 1,5 злотых за штуку.

Среди наиболее подешевевших компаний оказался также крупнейший украинский эмитент на Варшавской бирже, входящий в число "голубых фишек", Kernel, который потерял за первый квартал 11,5% своей капитализации.

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukraine закончил февраль 2% снижением после почти 8% Украинский индекс закончил 2012 год 8,5% минусом на фоне более 20% роста основных индикаторов польского фондового рынка.

В прошлом году WIG-Ukraine достиг своего максимального значения в июне - 831 пункт, а исторического минимума - 592 пункта - в мае.