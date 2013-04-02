На фондовой бирже «Перспектива» в марте объем торгов вырос на 29% - до 22,1 млрд грн

На фондовой бирже «Перспектива» в марте 2013 г. были заключены договоры на общую сумму 22,1 млрд грн, что на 29% больше, чем за предыдущий месяц, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на бирже в марте вырос прежде всего из-за увеличения объема торгов ОВГЗ на 34% - до 20,2 млрд грн, акциями - на 19% до 124 млн грн, срочными контрактами - на 7% до 1,3 млн грн. При этом по опционным сертификатам объем торгов сократился на 21% до 7 млн грн, облигациям местных займов - на 26% до 141,5 млн грн, инвестиционным сертификатам - на 55% до 28,9 млн грн, облигациям предприятий - на 64% до 154 млн грн.

По оперативным данным на интернет-сайтах фондовых бирж, в марте биржа заняла первое место по объему торгов (с долей общего биржевого оборота 66%), второе место - у ПАО «Фондовая биржа ПФТС» (27%), третье - у ПАО «Украинская биржа » (4%).

С начала года объем торгов на бирже составил 61,4 млрд грн, что составляет 72% общего биржевого оборота в Украине. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем торгов на бирже вырос в 4,3 раза.

Справка УНИАН. Фондовая биржа «Перспектива» работает на рынке Украины с 2006 г. Биржа запустила рынок заявок, self-listing (2010), модель клиринга и расчетов через специализированную небанковскую платежную систему (2009), зарегистрировала спецификации (2011) и запустила в оборот процентные срочные контракты (2012). Количество членов биржи по состоянию на 28 февраля 2013 года - 125 торговцев ценными бумагами.