Fitch присвоило 7-летним евробондам «Мироновского хлебопродукта» рейтинг «В»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило 7-летним евробондам, выпущенным в конце марта крупнейшим производителем курятины в Украине агрохолдингом «Мироновский хлебопродукт» на сумму 750 млн долл. с доходностью 8,25%, финальный приоритетный необеспеченный рейтинг "B" и рейтинг возвратности активов "RR4".

Агентство также присвоило холдингу долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте на уровне "B+" со стабильным прогнозом.

Согласно сообщению агентства, имеющемуся в распоряжении УНИАН, ОАО «Мироновский хлебопродукт» (99,9% дочерняя компания MHP S.A.) получило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте и национальной валюте «B» и «B+» соответственно, и национальный долгосрочный рейтинг "AA+(укр)".

Как ранее сообщал УНИАН, из общей суммы выпуска 386 млн долл. будет направлено на рефинансирование ранее выпущенных 5-летних бондов с купоном 10,25% на сумму 350 млн долл. Остаток суммы будет направлен на финансирование остальных долговых обязательств компании.

МХП принял решение о рефинансировании 60% своих еврооблигаций, которые были выпущены в 2010 году на сумму 584,8 млн долл. с погашением в 2015 году. На рефинансирование должно быть направлено около 350 млн долл.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. гектаров.

МХП по итогам 2012 года увеличил чистую прибыль на 20% по сравнению с 2011 годом – до 311 млн долл. Выручка компании в 2012 году увеличилась до 1,4 млрд долл. с 1,2 млрд долл. в 2011 году. EBIDTA выросла на 17% – до 468 млн долл. Маржа EBIDTA осталась на уровне 2011 года – 33%. Доходность на одну акцию увеличилась примерно на 24% – с 2,26 долл. в 2011 году до 2,80 долл. в 2012 году.