Украинский фондовый рынок снижается второй день подряд - эксперт

Украинский фондовый рынок второй день подряд переживает снижение основных котировок.

Так прокомментировал текущую ситуацию на рынке риск-менеджер Dragon Capital Дмитрий Михайлусенко.

Как отметил аналитик, вчерашняя торговая сессия началась с резкой просадки в цене по акциям "Центрэнерго" в связи с пожаром в пятницу, 29 марта, на эксплуатируемой данной генерирующей компанией Углегорской ТЭС. "Поскольку первые новости о происшествии стали появляться в субботу, это никак не отразилось на бумагах предприятия в день аварии, соответственно полученные сообщения отыгрывались участниками рынка на протяжении всего понедельника", - отметил Д.Михайлусенко. По его словам, "на рынке началась самая обычная паника, в которой первыми стали действовать особо впечатлительные инвесторы, при этом, толком не разобравшись в происшедшем на Углегорской ТЭС".

Аналитик также отмечает: "усилия местных спекулянтов, играющих на понижение, которым для усиления паники достаточно было провести несколько точечных продаж по оставшимся эмитентам, которые не превышали в общей сложности 200 тыс. грн в каждой бумаге".

Напомним, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 1 апреля, снизился на 6,72% – до 842,69 пункта. Во вторник, 2 апреля, украинский фондовый рынок продолжил снижение.