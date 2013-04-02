Мировой рынок M&A вырос в первом квартале на 10% - исследование

Активность глобальных рынков слияний и поглощений (M&A) возросла в первом квартале 2013 года на 10% - до 542,8 млрд долл., свидетельствуют обнародованные Thomson Reuters данные.

Как говорится в сообщении Thomson Reuters, рост в основном произошел за счет роста количества крупных сделок (свыше 5 млрд долл.).

Как следует из данных Thomson Reuters, объем объявленных сделок M&A на развивающихся рынках в первом квартале т.г. составил 128,9 млрд долл., продемонстрировав снижение на 5,8%.

На развивающихся рынках традиционно наибольший объем пришелся на сделки покупки китайских компаний, которых в первом квартале зафиксировано 679 общим объемом 35,2 млрд долл. Второе место по этому показателю заняли российские компании - 399 сделок на 9,9 млрд долл.

В целом в первом квартале т.г. сохранилась тенденция снижения доходов инвестбанков, обслуживающих сделки M&A, - глобальный показатель упал на 11%. В то же время, на развивающихся рынках отмечалась противоположная динамика - комиссионные банков от сделок поднялись на 10,5%. Больше других комиссионных от сделок с компаниями развивающихся рынков получил в первом квартале 2013 года Morgan Stanley.

Наибольший объем сделок и в глобальном M&A, и на развивающихся рынках, пришелся на сделки с участием компаний ТЭК.