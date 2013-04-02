Компания из Саудовской Аравии покупает украинско-польскую Сontinental Farmers Group за 61,5 млн фунтов

Варшава. Компания United Farmers Holdings из Саудовской Аравии договорилась о покупке украинско-польской сельскохозяйственной компании Сontinental Farmers Group (СFG) за около 61,5 млн британских фунтов.

Согласно сообщению СFG, которым располагает УНИАН, акционеры компании при реализации базового варианта продажи получат за свои бумаги по 35 пенсов плюс еще 2 пенса в случае выполнения ряда условий, что дает им 50% премию к стоимости акций на Лондонской бирже на закрытии 27 марта 2013 года.

Окончательная стоимость сделки будет зависеть от ряда условий и может составить также 58,2 и 59,9 млн фунтов.

Сделка, которую, среди прочего, должен утвердить Антимонопольный комитет Украины, должна быть закрыта до 30 сентября текущего года.

Компания также сообщила, что акционеры СFG, владеющие 41,9% акций, согласились продать принадлежащие им бумаги, а правление рекомендует также продать их другим собственникам бумаг.

"Предложение представляет собой привлекательную премию к текущей и исторической ценам акций CFG. Для компании (эта сделка) является источником существенного капитала и опыта членов консорциума в международном агробизнесе", - сказал глава Совета директоров Николас Паркер, добавив, что ее реализация позволит ускорить развитие компании.

UFHC обязалась выкупить 117,296,523 акций компании или 71,7% акционерного капитала.

Сделка, согласно сообщению, также должна быть утверждена акционерами и судом, и, как ожидается, вступит в силу в июне 2013 года.

"Инвестиционная стратегия UFHC предусматривает долговременные инвестиции в агросектор с главной целью развить устойчивые источники продуктов питания, зерна и кормов в глобальном масштабе", - сказал директор компании Халид Аль Малахи, комментируя сделку.

Акционерами UFHC являются Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC), Saudi Grains, Fodder Holding LLC и Almarai Company.

Польская газета Puls Biznesu отмечает, что за компанией United Farmers Holdings стоят представители королевской семьи Саудовской Аравии, отмечая, что среди акционеров этой фирмы - созданная в 2011 году для обеспечения достаточного количества продовольствия в стране фирма SALIC.

Справка УНИАН. Основанная в 1994 году Сontinental Farmers Group, по последним данным, владеет около 33 тыс. га земли в Украине (главным образом, возле Львова) и 2,7 тыс. га в Польше.

В прошлом году компания увеличила прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации на 9% - до 7,3 млн евро на фоне 23% роста выручки до 30,7 млн евро.

В ходе IPO на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи в июне 2011 года компания привлекла 16,7 млн евро за свои около 39% акций.