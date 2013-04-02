Минфин привлек в госбюджет более 439 млн грн на ОВГЗ-аукционе 2 апреля

Министерство финансов Украины во вторник, 2 апреля, привлекло в государственный бюджет 439,11 млн грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек 42,37 млн грн, удовлетворив 2 из 6 заявок (общий объем заявок составил 160 млн грн), поданных на приобретение 9-месячных госбумаг, доходность при этом составила 8,75%. Также были удовлетворены все 3 заявки на 5-летние ОВГЗ, в результате чего в бюджет поступило 396,74 млн долл., доходность установлена на уровне 14,3%.

Гособлигации сроком обращения 7 лет инвесторов не заинтересовали.

Как сообщал УНИАН, Минфин в апреле 2013 года, как и в марте, намерен провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ, при этом размещение валютных госбумаг не планируется.

Согласно графику размещения ОВГЗ на текущий месяц, аукционы планируется провести 2, 9, 16 и 23 апреля.

Справка УНИАН. По состоянию на 2 апреля, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 212,137 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 121,935 млрд грн, в собственности банков - 76,898 млрд грн, нерезидентов - 5,614 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлек в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.