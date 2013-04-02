Украинский фондовый рынок во вторник снова показал значительное падение

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 2 апреля, снизился на 2,99% – до 817,53 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 79,6 млн грн, из них на фондовом рынке – 52,9 млн грн, на срочном рынке – 26,6 млн грн.

Лидерами снижения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции «Центрэнерго», которые упали на 10,22%, снижение также наблюдалось по акциям "Райффайзен Банка Аваль" (-4,76%), "Укрнафты" (-4,13%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 2,46% – до 316,62 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 409,7 млн грн.