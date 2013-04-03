Фонд госимущества выставит на продажу 25% акций «Мелитопольгаза»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставит на продажу на Восточно-Европейской фондовой бирже 25-процентный госпакет акций «Мелитопольгаза», сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации» от 3 апреля т.г.

Как говорится в сообщении ФГИУ, 25% акций «Мелитопольгаза» планируется выставить на бирже 11 апреля 2013 года.

Начальная цена планируемого к реализации пакета акций компании составит 15 млн 709 тыс. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Мелитопольгаз» занимается транспортировкой газа распределительными трубопроводами, а также продает газ населению и бюджетным учреждениям в Запорожской области.

50% акций «Мелитопольгаза» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 40,8% – ОАО «Межрегиональный фондовый союз» (номинальный держатель).