Фонд государственного имущества продаст 26% «Гадячгаза»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставит на продажу на Восточно-Европейской фондовой бирже 26%-ный госпакет акций «Гадячгаза», сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации» от 3 апреля т.г.

Согласно сообщению, 26% акций «Гадягаза» планируется выставить на бирже 25 апреля 2013 г.

Начальная цена планируемого к реализации пакета акций компании составит 704 тыс. грн.

Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации «Гадячгаз» (г. Гадяч, Полтавская обл.) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным учреждениям в Полтавской области.

51% акций «Гадячгаза» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».