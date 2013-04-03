На украинском фондовом рынке третий день подряд продолжается снижение - индекс украинских акций UX по состоянию на 12:19 снизился на 0,89% - до 810,24 пункта, сообщает сайт биржи.

Лидерами снижения среди активно торгующихся ценных бумаг - акции Алчевского меткомбината (-2,21%), "Донбассэнерго" (-1,30%), "Центрэнерго" (-1,24%).

Объем торгов на фондовом рынке составил 3 млн грн при общем объеме торгов в 9,4 млн грн.

На европейских фондовых рынках во вторник также наблюдалось снижение. Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,33%, немецкий DAX - на 0,23%, французский CAC-40 - на 0,27%.