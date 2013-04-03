Авария на Углегорской ТЭС сократила капитализацию "Центрэнерго" на четверть – эксперты

Авария, произошедшая 29 марта на Углегорской ТЭС, сократила капитализацию эксплуатирующей ее компании "Центрэнерго" на четверть - до 1,5 млрд грн, сообщили УНИАН в инвестиционной компании "Арт Капитал".

В то же время, как отметили в инвесткомпании, установленная мощность всех энергоблоков "Центрэнерго" после пожара сократилась всего на 17%.

По мнению фондовиков, падение котировок "Центрэнерго" свыше 20% должно привлечь внимание покупателей. К тому же, как отмечают в компании, котировки достигли уровней поддержки прошлого года (4 грн).

Напомним, падение котировок "Центрэнерго" спровоцировало снижение индекса UX за последние три сессии более чем на 10%.

Как сообщал УНИАН, в результате произошедшего 29 марта пожара на Углегорской ТЭС полностью уничтожены четыре энергоблока. Работа станции прекращена.

Углегорскую ТЭС эксплуатирует государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго».