Украинский фондовый рынок в среду снова снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 3 апреля, снизился на 0,95% – до 809,77 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 31,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 17,4 млн грн, на срочном рынке – 14,4 млн грн.

Лидерами снижения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции «Азовстали», которые упали на 2,78%, Алчевского меткомбината (-1,99%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 4,76% – до 301,55 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 245,7 млн грн.