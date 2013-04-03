Собственник банка “Национальный кредит” в этом году намерен купить три банка

Основной акционер и председатель набсовета банка “Национальный кредит” Андрей Онистрат намерен в этом году купить от одного до трех банков, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

По словам банкира, по оптимистическому сценарию он вместе с партнером Валерием Горбанем может купить три финучреждения, и в случае успешных сделок к концу года активы банка могут увеличиться почти в 7 раз - до 10 млрд грн.

“Если наши планы по покупке банка не будут по каким-то причинам реализованы, ожидаю, что «Национальный кредит» до конца года прибавит по активам около 60%. Мы планируем докапитализировать банк порядка на 50 млн грн”, - сказал А.Онистрат.

Также банкир сообщил о намерениях банка в 2013 году выпустить пятилетние облигации на 100-150 млн грн с доходностью порядка 19% годовых. Среди стратегических задач банка на текущий год он отметил экспортно-импортный факторинг, документарные операции, китайский импорт/экспорт, развитие сети терминалов и карточного оборудования, карточный бизнес и эквайринг. Также А.Онистрат сообщил о планах открыть отделения банка в 7-8 городах Украины.

Как сообщал УНИАН, основной акционер банка «Национальный кредит» намерен увеличить уставный капитал на 40-50 млн грн, или на 35-44%, путем дополнительного выпуска акций. Окончательное решение об объемах выпуска акций будет принято на собрании акционеров банка 10 апреля.

Справка УНИАН. Банк «Национальный кредит» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1996 года и входит в группу небольших финансовых учреждений по объему активов.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 1,45 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 1,10 млрд грн, обязательства - 1,35 млрд грн, средства клиентов - 1,19 млрд грн, собственный капитал - 93,56 млн грн, уставный капитал - 113,96 млн грн. В 2012 году банк получил прибыль в размере 12,61 млн грн.

Согласно информации на официальном сайте банка, его владельцами являются Андрей Онистрат (53,2128% акций), а также другие юридические и физические лица (30,0128% и 16,7744% акций банка соответственно).