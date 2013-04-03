Бюджетные проблемы США могут послужить поводом для коррекции на фондовых рынках - эксперт

Ближе к концу текущего месяца внимание инвесторов может переключиться на бюджетные проблемы США, которые могут послужить поводом для коррекции на фондовых рынках.

Такой прогноз высказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

По его мнению, «в настоящее время на биржах складывается неопределенная ситуация. С одной стороны, спала напряженность вокруг кипрских долговых проблем. В то же время, зарубежные рынки сейчас находятся в зоне перекупленности. Интерес игроков к статистике невысок. В ближайшие недели мы, по всей вероятности, увидим продолжение боковой динамики».

Как считает А.Кушнарев, поводов для оптимизма у трейдеров в среду, 3 апреля, было мало. Зарубежные площадки торговались в минусе. Обнародованная макростатистика оказалась хуже экспертных прогнозов. По оценкам ADP, мартовский прирост занятости в США составил 158 тыс. при ожидавшихся 200 тыс. Индекс деловой активности ISM в американском секторе услуг в прошлом месяце упал с 56,0 пункта до 54,4 пункта, в то время как ожидалось менее глубокое падение индикатора – до 55,5 пункта.

По словам аналитика, украинский фондовый рынок 3 апреля демонстрировал переменчивую динамику. Максимальные ценовые потери в составе индексной корзины Украинской биржи понесли акции «Азовстали» (-3,43%). Хуже других выглядели бумаги «Донбассэнерго» и Алчевского меткомбината. Капитализация обоих эмитентов за день уменьшилась на 2,21%. В лидерах роста в первом эшелоне оказались акции «Райффайзен Банка Аваль», прибавившие 2,16%.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 3 апреля, снизился на 0,95% – до 809,77 пункта. Общий объем торгов составил 31,8 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 4,76% – до 301,55 пункта. Общий объем торгов составил 245,7 млн грн.