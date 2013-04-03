Компания «Познякижилбуд» планирует выпустить целевые облигации на 201 млн грн

Строительная компания «Познякижилбуд» планирует провести публичное размещение целевых облигаций серий O, N, L и K на общую сумму 201 млн грн, говорится в сообщении эмитента.

В рамках этого размещения компания планирует выпустить именные целевые облигации серии К и L - обе по 16 млн грн, серии N - на 84,0 млн грн и серии О - на сумму 84,9 млн грн.

Привлеченные от выпуска средства будут направлены на строительство жилых домов в Печерском и Дарницком районах Киева.

Компания сообщает, что первичная продажа облигаций будет проведена без привлечения андеррайтера на торговой площадке «Киевской международной фондовой биржи».

По информации компании, в настоящее время в обращении находятся облигации серий D и E.

Справка УНИАН. «Познякижилбуд» работает на рынке Украины с 2002 года. Компания контролируется семьей бизнесменов Мхитарян.