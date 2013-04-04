Объем торгов на Варшавской фондовой бирже в первом квартале вырос на 20%

Варшава. Объем торгов акциями на главной площадке Варшавской фондовой биржи в первом квартале 2013 года составил около 21,5 млрд долл. (1 USD = 3,3 PLN), что на 19,9%, или 3,6 млрд долл., больше, чем за первые три месяца прошлого года, сообщила УНИАН пресс-служба биржи в среду, 3 апреля.

Объем торгов акциями во время сессий Варшавской биржи в январе-марте т.г. вырос в годовом выражении на 1,5% - до 16,9 млрд долл., достигнув своего максимального значения с третьего квартала 2011 года.

В марте весь объем торгов с учетом внебиржевой торговли вырос в годовом выражении на 21,5% - до 7,3 млрд долл., а на торговых сессиях снизился на 2,2% - до 5,7 млрд долл.

В прошлом месяце средний дневной объем торгов акциями в ходе торговых сессий вырос на 7,6% - до 284 млн долл.

Объемы торгов на альтернативной площадке NewConnect, где котируются бумаги меньших компаний, в первом квартале т.г. снизились почти на 45% - до 80 млн долл., а в марте падение в годовом выражении составило более 60%.

Как сообщал УНИАН, объемы торгов акциями на Варшавской бирже в феврале составили 5 млрд долл., что на более чем 20% меньше, чем в феврале прошлого года и вдвое меньше, чем в январе текущего.

Справка УНИАН. На главной площадке созданной в начале 1990-х годов Варшавской биржи котируются бумаги 438 компаний, 44 из которых зарубежные, в том числе 11 из Украины.

Еще одна украинская компания торгуется на NewConnect, где свои пакеты продали более 430 фирм.

В 2012 году объем торгов акциями на главной площадке Варшавского фондового рынка снизился к 2011 году на около четверть - до 60,5 млрд долл., в то время как падение оборота на NewСonnect составило почти 40% - до 370 млн долл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Публичные размещения акций компаний Украины на зарубежных биржах