НКЦБФР предлагает отменить ряд ограничений на размещение местных займов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на своем заседании одобрила законопроект, которым предлагается, в частности, отменить ограничения, не позволяющие городам с населением менее 300 тысяч человек осуществлять местные заимствования, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Также предложения комиссии касаются возможности осуществления местных заимствований представительными органами местного самоуправления, использования финансовых ресурсов, привлеченных путем эмиссии облигаций местных займов, на финансирование текущего местного бюджета, возможности осуществления погашения местного долга и платежей по его обслуживанию за счет средств общего фонда местного бюджета и предоставления Национальному банку Украины функций по выполнению операций по обслуживанию местного долга, связанных с погашением и выплатой доходов по местным заимствованиям, а также осуществление депозитарной деятельности по этим заимствованиям и т.д.

По словам члена НКЦБФР Анатолия Амелина, предлагаемые изменения дадут возможность привлекать ресурсы не только муниципалитетам, но и областным, а также районным советам, что в свою очередь расширит возможности привлечения ресурсов для нужд местных бюджетов.

Данным законопроектом предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс Украины и Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке».