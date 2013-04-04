Украинский фондовый рынок впервые с начала недели демонстрирует значительный рост

На украинском фондовом рынке впервые с начала недели наблюдается значительный рост - индекс украинских акций UX по состоянию на 12:50 повысился на 2,44% - до 829,54 пункта, сообщает сайт биржи.

Лидерами роста среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции "Райффайзен Банка Аваль" (+7,68%).

Объем торгов на фондовом рынке составил 5,1 млн грн при общем объеме торгов в 17,7 млн грн.

На европейских фондовых рынках в четверг наблюдалось разнонаправленное движение. Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,09%, немецкий DAX повысился на 0,41%, французский CAC-40 - на 0,82%.