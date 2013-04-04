Fitch присвоило финальные рейтинги «B»/«RR4» выпуску облигаций «Укрэксимбанка» на 100 млн долл.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску облигаций Biz Finance PLC объемом 100 млн долл. с ограниченным регрессом на эмитента и фиксированной ставкой 8,75% финальный долгосрочный рейтинг «B» и рейтинг возвратности активов «RR4».

Об этом сказано в пресс-релизе агентства, переданном УНИАН.

Облигации будут использованы исключительно для финансирования кредита ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк», «B»/прогноз «Стабильный»/«b»).

«Данный выпуск консолидируется и образует единую серию с существующей эмиссией объемом 500 млн долл. со ставкой 8,75% и сроком погашения в январе 2018 г.», - сказано в пресс-релизе агентства.

Как сообщал УНИАН, в январе «Укрэксимбанк» разместил на финансовом рынке пятилетние евробонды на общую сумму около 500 млн долл. с доходностью 8,75%. Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило выпуску облигаций «Укрэксимбанка» ожидаемые рейтинги B(EXP)/RR4, агентство Moody's Investors Service - рейтинг B3 с негативным прогнозом.

В марте «Укрэксимбанк» завершил размещение пятилетних облигаций на 100 млн долларов. Организатором выпуска выступила компания Biz Finance PLC (Великобритания).

Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков Украины по объему активов.

Активы банка на 1 января 2013 года составили 87,95 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 40,42 млрд грн, обязательства - 70,09 млрд грн, собственный капитал - 17,86 млрд грн, уставный капитал - 16,45 млрд грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 159 млн грн.

Банк на 100% находится в собственности государства.