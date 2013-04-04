Миноритарные пакеты акций трех облэнерго реализуют на биржах

Кабинет министров Украины своим решением утвердил планы размещения акций энергоснабжающих компаний, в соответствии с которыми на фондовых биржах планируется разместить миноритарные пакеты акций в размере 5% уставного фонда "Харьков-", "Николаев-" и "Хмельницкоблэнерго".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Напомним, в феврале т.г. Кабинет министров Украины своим распоряжением разрешил приватизацию государственных пакетов акций шести облэнерго на конкурентной основе. Речь идет о приватизации государственных пакетов акций «Хмельницкоблэнерго», «Николаевоблэнерго», «Тернопольоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Харьковоблэнерго» и «Черкассыоблэнерго».