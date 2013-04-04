Индекс Украинской биржи повысился на 2,11%, индекс ПФТС снизился на 0,62%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 4 апреля, повысился на 2,11% – до 826,88 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 61,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 31 млн грн, на срочном рынке – 30 млн грн.

Лидерами снижения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции «Райффайзен Банка Аваль», которые выросли на 6,12%, и "Донбассэнерго" (+3,44%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,62% – до 299,67 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 512,7 млн грн.