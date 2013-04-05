Биржи АТР снова в минусе, биржи Японии достигли максимума за 4,5 года

Крупнейшие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 5 апреля снова снижаются на фоне статданных из США, индексы Японии продолжают расти, достигнув максимума за 4,5 года.

Так, японский Nikkei Stock Average 225 подскочил на 2,66% - до 12970,75 пункта. При этом в ходе торгов индекс впервые с августа 2008 года превысил отметку в 13000 пунктов.

Индекс широкого рынка TOPIX повысился на 3,17% - до 1070,67 пункта.

Корейский KOSPI снизился на 1,69% и составил 1926,31 пункта.

Гонконгский Hang Seng уменьшился на 2,37%, составив 21808.59 пункта.

Сингапурский Straits Times Index потерял 0,28% и составил 3299,9 пункта.

Австралийский S&P/ASX200 торговался в минусе на 0,23% и достиг отметки 4902 пункта.

Торговые площадки материкового Китая по-прежнему закрыты в связи с праздничными днями, передает ПРАЙМ со ссылкой на Bloomberg.

Министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 30 марта, резко возросло - до 385 тысяч при прогнозе снижения до 357 тысяч.

Опубликованные данные по рынку труда США также оказались хуже прогнозов - количество рабочих мест в частных компаниях США в марте увеличилось лишь на 158 тысяч по сравнению с февралем при прогнозе роста на 200 тысяч.

В то же время инвесторы все еще отыгрывают новости от Банка Японии, который по итогам заседания в четверг, 4 апреля, решил сохранить базовую процентную ставку на уровне 0-0,1% годовых и расширить программу по выкупу активов с рынка на 50 триллионов иен - до 151 триллиона иен. Кроме того, ЦБ решил начать покупки долгосрочных гособлигаций, а лимит среднего срока погашения бондов был расширен до 7 лет с 3 лет.