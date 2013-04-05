Украинский фондовый рынок завершает неделю снижением
13:47, 05 апреля 2013Фондовый рынок
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Украинский фондовый рынок завершает неделю снижением - индекс украинских акций UX по состоянию на 13:19 на торгах в пятницу. 5 апреля, снизился на 0,61% - до 821,85 пункта, сообщает сайт биржи.
Лидерами снижения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции "Центрэнерго" (-2,12%).
Объем торгов на фондовом рынке составил 34,5 млн грн при общем объеме торгов в 41,2 млн грн.
На европейских фондовых рынках в пятницу также наблюдалось снижение. Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,86%, немецкий DAX - на 0,93%, французский CAC-40 - на 0,68%.
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