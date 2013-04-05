Украинский фондовый рынок завершает неделю снижением - индекс украинских акций UX по состоянию на 13:19 на торгах в пятницу. 5 апреля, снизился на 0,61% - до 821,85 пункта, сообщает сайт биржи.

Лидерами снижения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции "Центрэнерго" (-2,12%).

Объем торгов на фондовом рынке составил 34,5 млн грн при общем объеме торгов в 41,2 млн грн.

На европейских фондовых рынках в пятницу также наблюдалось снижение. Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,86%, немецкий DAX - на 0,93%, французский CAC-40 - на 0,68%.