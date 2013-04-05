«Газтек» увеличил свою долю в «Закарпатгазе»

Крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания «Газтек» увеличила свою долю в газоснабжающем предприятии «Закарпатгаз» до 21,8%.

Об этом говорится в сообщении предприятия «Закарпатгаз» в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, на данный момент Фонд государственного имущества акциями данного предприятия не владеет.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2012 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) реализовал на Восточно-Европейской фондовой бирже 6,341% «Закарпатгаза» за 152 тыс. грн.

Справка УНИАН. ЧАО «Газтек» (Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. «Газтек», в частности, приобрел в последнее время на приватизационных конкурсах блокирующие госпакеты акций «Николаев-», «Ивано-Франковск-», «Севастополь-», «Днепропетровск-», «Запорож-», «Луганск-», "Винницагаза".

Собственниками самого «Газтека» являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited, которые ряд СМИ связывают с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, контролирующим также и банк «Надра».

ОАО «Закарпатгаз» (Ужгород, Закарпатская обл.). Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности компании за 2011 год: активы составляют 676 369 тыс. грн, основные средства - 172 466 тыс грн, суммарная дебиторская задолженность - 294 391 тыс. грн. Нераспределенная прибыль по результатам 2011 года - 189 041 тыс. грн. Чистая прибыль (убыток) по результатам 2011 года - 257 тыс. грн.