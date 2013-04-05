Европейские акции упали до месячного минимума на новостях из США

Европейские акции в пятницу упали до месячного минимума, так как слабые экономические показатели США заставляют инвесторов с волнением ждать отчета о занятости, сообщает Reuters.

Накануне выхода ежемесячного отчета о занятости в США аналитики, опрошенные Reuters, полагают, что число рабочих мест в марте выросло на 200 тыс., а безработица осталась на уровне февраля - 7,7 %.

"Мы отмечаем замедление темпа роста американской экономики. Фундаментальные показатели не так хороши, как в это же время в прошлом году, - сказал стратег по фондовым рынкам компании Shore Capital Жерар Лейн. - Но ФРС продолжит программу "количественного смягчения", поэтому трудно предположить, что рынок резко упадет в ближайшем будущем".

В 12:50 по киевскому времени панъевропейский индекс FTSEurofirst 300 опустился на 0,58%, а индекс "голубых фишек" Euro STOXX 50 - на 0,22%.

Немецкий индекс DAX потерял 0,59%, британский FTSE 100 - 0,86%, а французский CAC-40 - 0,61%.