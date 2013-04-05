«Центрэнерго» приватизируют не ранее чем через год - эксперт

Приватизация генерирующей компании «Центрэнерго» в связи с пожаром на эксплуатируемой генерацией Углегорской ТЭС может быть проведена не ранее, чем через год.

Такое мнение высказал УНИАН старший аналитик Dragon Capital Денис Саква.

По словам аналитика, полный масштаб ущерба, причиненного Углегорской ТЭС вследствие пожара, пока неизвестен – правительственная комиссия, занимающаяся расследованием происшествия, как ожидается, объявит первые результаты 8 апреля. «Ранее правительственные чиновники обещали, что работа Углегорской ТЭС будет полностью возобновлена, а один из поврежденных энергоблоков будет запущен до начала зимы. Мы полагаем, что финансирование ремонтных работ может быть осуществлено в форме специальной надбавки к тарифу», - отметил Д.Саква.

Как сообщал УНИАН, 29 марта днем на Углегорской теплоэлектростанции возник пожар, который был ликвидирован 30 марта в 5.41. В результате пожара один работник станции погиб, несколько человек пострадали.

Углегорская ТЭС, насчитывающая 2 тыс. 836 сотрудников, была полностью остановлена.

Углегорскую ТЭС эксплуатирует государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго».

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