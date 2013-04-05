Производитель меди «Центробой» с 15 апреля начнет продажу дебютных облигаций

Киевская компания «Центробой», занимающаяся производством и реализацией меди, с 15 апреля планирует начать первичную продажу дебютного выпуска процентных облигаций на 60 млн грн по номиналу, говорится в имеющемся в распоряжении УНИАН проспекте эмиссии ценных бумаг.

Эмитент направит привлекаемые средства на ввод в эксплуатацию новой производственной линии.

Эмитент планирует выпустить 60 тыс. именных процентных облигаций серии А номиналом 1000 грн. Первичная продажа будет проводиться на фондовой бирже “Перспектива” (г. Днепропетровск) без привлечения андеррайтера.

Купон по облигациям будет выплачиваться ежегодно. На первый купонный период доходность установлена на уровне 20% годовых.

Компания планирует погасить облигации с 15 апреля 2023 года по 14 апреля 2024 года.

Страховым гарантом выпуска является компания “Кремень” (г.Донецк).

Справка УНИАН. «Центробой» (г.Киев) производит и реализует медный ультрадисперсный порошок в Украине и на внешних рынках. Владельцем компании является Finance Fleet Management Ltd. (г.Лондон).