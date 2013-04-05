Украинский фондовый рынок вернулся к снижению
18:14, 05 апреля 2013Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 5 апреля, снизился на 1,58% – до 813,84 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 63,2 млн грн, из них на фондовом рынке – 48,3 млн грн, на срочном рынке – 14,8 млн грн.
Лидерами снижения среди активно торгующихся ценных бумаг стали акции «Центрэнерго», которые снизились на 3,03%, и "Донбассэнерго" (-2,93%).
Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,14% – до 299,25 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 380,3 млн грн.
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