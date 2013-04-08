Владелец контрольного пакета акций «Укртелекома» выпустит облигации на 4,61 млрд грн

Собрание участников компании «ЕСУ», владеющей основным пакетом акций «Укртелекома», 29 марта 2013 года приняло решение об осуществлении закрытого (частного) размещения 4,61 млн облигаций общей нарицательной стоимостью 4,61 млрд грн.

Об этом сообщается в информации компании, обнародованной в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

К закрытому (частному) размещению предлагаются облигации одной серии «С», общим количеством 4 610,644 тыс. шт., нарицательной стоимостью облигаций в 1 тыс. грн каждая. Общая нарицательная стоимость всего выпуска облигаций составляет 4 610,644 млн грн.

Размещение облигаций планируется провести с 24 апреля 2013 года до 21 июня 2013 года. В случае размещения 100% облигаций и полной их оплаты к дате окончания периода заключения договоров с первыми владельцами, но не позже даты утверждения результатов размещения облигаций, возможно досрочное завершение размещения облигаций.

Финансовые ресурсы, привлеченные от продажи облигаций, будут использованы на рефинансирование текущей задолженности по кредитам и другим финансовым обязательствам. При этом эмитент обязывается не использовать средства, привлеченные от размещения облигаций, для формирования и пополнения уставного капитала эмитента, а также для покрытия убытков от его хозяйственной деятельности.

В перечень лиц, среди которых эмитент намеревается разместить облигации, входит 31 учреждение (в т.ч. и «Укртелеком»): «Государственный экспортно-импортный банк Украины», «Укргазбанк», «Государственный сберегательный банк Украины», «РОДОСЛОВНАЯ БАНК», «Укрсиббанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Первый Украинский Международный банк», «Акционерный коммерческий банк «КИЕВ», «АПЕКС-БАНК», «Укрсоцбанк», «Уникредит Банк», «ЕРСТЕ БАНК», «БТА Банк», «Банк Петрокоммерц - Украина», «Брокбизнесбанк», Национальный банк Украины, «Инвестиционный Капитал Украина», «Современные Финансовые Инструменты», «Украинский фондовый центр», «ФИДОБАНК», «БАНК ФОРУМ», «Кредитпромбанк»,

«КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КРЕЩАТИК», «Сведбанк», «ФИНБАНК», «Тройка диалог Украина», «АРТА ценные бумаги», „Дельта Банк”, «Украинский Бизнес Банк», «Укртелеком», «Банк 3/4».

Погашение облигаций и выплата процентного дохода по ним будет осуществляться за счет дохода эмитента, полученного в результате хозяйственной деятельности, после расчетов с бюджетом и уплаты других обязательных платежей.

Погашение облигаций будет осуществляться в национальной валюте Украины (гривне) самостоятельно эмитентом на основании учетного реестра, составленного депозитарием на конец операционного дня, в период с 22 апреля 2015 года по 24 апреля 2015 года. При погашении облигаций эмитент выплачивает нарицательную стоимость облигаций и одновременно выплачивает процентный доход за последний процентный период.

Согласно данным компании, соотношение (в процентах) количества облигаций, которые размещаются, к общему количеству облигаций эмитента в обращении составляет 108,6%, а соотношение стоимости облигаций, которые размещаются, к размеру уставного капитала эмитента на дату принятия решения о размещении ценных бумаг - 126,9%.

Как сообщал УНИАН, "ЕСУ" в 2011 году выпустила и разместила среди украинских банков облигации на общую сумму более 4,2 млрд грн.

Чистый убыток ООО «ЕСУ» за три квартала 2012 составил почти 559,2 млн грн (вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года), главным фактором убыточности компании в 2012 году являются финансовые расходы на выплату процентного дохода на размещенные ранее облигации компании и процентов по кредитам. Доход компании "ЕСУ" (с НДС) за три квартала 2012 года составил почти 155,2 млн грн (снизился в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2011 года).

Справка УНИАН. ООО «ЕСУ» (принадлежит австрийской компании EPIC через оффшорную компанию UA Telecominvest Limited) владеет долей в 92,79% в крупнейшем национальном операторе проводной связи «Укртелеком». Этот пакет был продан Украиной в процессе приватизации в начале 2011 года за 10,575 млрд грн (около 1,3 млрд долл. США).

«Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (более 9,4 млн абонентов), компания также является лидером рынка Интернета (более 1,4 млн абонентов).

В 2012 году «Укртелеком» получил 366,8 млн грн чистой прибыли, а выручка от реализации продукции по итогам прошлого года по международным стандартам финансовой отчетности составила 8,246 млрд грн, валовая прибыль - 2,219 млрд грн.