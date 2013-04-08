«Газтек» увеличил свою долю в «Львовгазе» до 13,1%

Крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания «Газтек» - увеличила свою долю в газоснабжающем предприятии «Львовгаз» до 13,1%.

Об этом говорится в сообщении предприятия «Львовгаз» в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2012 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) реализовал на бирже 2,554% акций ПАО "Львовгаз".

Справка УНИАН. ПАО «Львовгаз» (г. Львов) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ во Львовской области.

27,5540% ПАО «Львовгаз» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 22,8494% – Materon Ltd. (Кипр).

ЧАО «Газтек» (Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. «Газтек», в частности, приобрел в последнее время на приватизационных конкурсах блокирующие госпакеты акций «Николаев-», «Ивано-Франковск-», «Севастополь-», «Днепропетровск-», «Запорож-», «Луганск-», "Винницагаза".

Собственниками самого «Газтека» являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited, которые ряд СМИ связывают с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, контролирующим также и банк «Надра».