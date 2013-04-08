WIG-Ukraine закончил неделю 1,3% минусом

Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine завершил первую неделю торгов апреля 1,27% снижением, закрывшись на уровне 620,80 пункта.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, украинский индекс снижался на фоне падения основных индикаторов варшавского рынка, которые потеряли на прошлой неделе 1,2-1,6%.

Индекс компаний из Центральной и Восточной Европы, в который также включены компании из Украины, на прошлой неделе показал наименьшее падение среди основных и национальных индексов на уровне 0,45%.

WIG Poland потерял 1,58% на фоне 1,23% минуса индекса "голубых фишек".

Среди 11 украинских компаний, котирующихся на главной площадке польского фондового рынка, прошлую неделю ростом закончили только три из них во главе с сельскохозяйственной KSG-Agro, прибавившей 1,75%.

За последние пять торговых сессий подорожали также бумаги Astarta (+1,6%) и KDM Shipping (+1%).

Больше всех на прошлой неделе подешевели акции угледобывающих Coal Energy и Sadovaya Group, которые потеряли 9,8% и 8,5%, соответственно. При этом акции первой из компаний достигли нового исторического минимума своей цены на уровне 5,36 злотых за бумагу (1USD=3,2PLN).

Падение стоимости других компаний составило в пределах -1,7-4,8%.

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukraine закончил март почти 9% падением, которым нивелировал рост на 8%, достигнутый в первом месяце текущего года и показав по итогам первого квартала снижение на 3,7%.

Украинский индекс закончил 2012 год 8,5% минусом на фоне более 20% роста основных индикаторов польского фондового рынка.

В прошлом году WIG-Ukraine достиг своего максимального значения в июне - 831 пункт, а исторического минимума - 592 пункта - в мае.

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